Dal 1° dicembre bus e treni più cari in provincia di Torino

Da domenica 1° dicembre bus e treni più cari in provincia di Torino. Tra poco meno di quindici giorni entreranno in vigore le nuove tariffe di trasporto pubblico extraurbano e nell’area Formula, decise il 23 ottobre scorso dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese.

L’aumento medio dei biglietti e degli abbonamenti è del 2,8%: la tariffa ferroviaria urbana passa dagli attuali € 1.50 a € 1.70.

L’area integrata FORMULA si estende per circa 40 chilometri dal capoluogo, fino all’area Vasta Pinerolo (comprendente Pinerolo e i Comuni di Buriasco, Cantalupa, Frossasco, Macello, Osasco, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo) denominata PIN (indicata con la sigla I sui POS per i rinnovi) e verso le province di Cuneo, Alessandria, Asti e Biella.

Gli abbonamenti mensili, plurimensili ed annuali con le nuove tariffe per dicembre saranno in vendita dal 25 novembre nelle rivendite, e dal 1° dicembre si potranno acquistare i titoli di viaggio settimanali ed i biglietti di corsa singola. Qui tutti i dettagli: https://www.extrato.it/UPLOAD/Aumento%20extraurbano%201.12.2019.pdf