Festa dell’Albero 2019: piantumazioni contro l’emergenza climatica

Il 21 novembre prende il via la 25° edizione della Festa dell'Albero, grazie a cui ogni anno Legambiente porta verde e bellezza con la piantumazione di nuovi alberi nei giardini pubblici, nei cortili delle scuole, negli angoli degradati delle città.

“Contro i cambiamenti climatici la riforestazione è importante, anche in città. Aree verdi e nuovi boschi in ambiente urbano migliorano la qualità dell’aria e la qualità della vita delle persone che ci vivono", dichiara Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro”.

Piantare alberi in città non è solo una questione estetica e di arredo ma riguarda anche la qualità di vita delle persone e dell’aria che respirano. Le piante e le zone verdi aiutano, ad esempio, ad abbassare la temperatura dell’aria dai 2°C agli 8°C, a ridurre l'utilizzo del condizionatore del 30% e far risparmiare dal 20% al 50% sui costi per il riscaldamento, e soprattutto contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria. Un albero può assorbire mediamente fino a 20 kg di CO2 all’anno e i grandi alberi, all’interno delle aree urbane, sono eccellenti filtri di agenti inquinanti, mentre un ettaro di bosco può assorbire fino a 5 tonnellate di CO2 all’anno. Ed è da qui che deve partire la sfida delle città italiane che devono avere il coraggio di rinnovarsi e trasformarsi in città del verde, diventando sempre più green e sostenibili.

Tante le iniziative organizzate dai circoli di Legambiente in collaborazione con i Comuni piemontesi in occasione della Festa dell'Albero 2019. Si è partiti lunedì 18 novembre con una piantumazione simbolica in piazza Canonico Bella a Carmagnola (TO) organizzata dal circolo locale in collaborazione con la scuola media Istituto Comprensivo 3 per proseguire mercoledì 20 con la piantumazione simbolica di un albero alto 4 metri nell’area verde di via Pietro Cossa a Torino.Ma la maggior parte delle iniziative sono in programma giovedì 21 novembre. Nuovi alberi troveranno dimora nelle scuole di Settimo (TO) e Carmagnola (TO). A Torino, nella scuola primaria Lungo Po Antonelli i volontari di Legambiente realizzeranno un momento di riflessione sulla Festa dell’Albero fornendo materiali alle classi per stimolarne l’attenzione, mentre presso la Cascina Govean di Alpignano (TO) i bambini del progetto “Crescere nel bosco” festeggeranno gli alberi del bosco con lettere di ringraziamento e disegni.

A Bagnolo (CN) l’appuntamento è alle 14:00 per l’inaugurazione del nuovo parco didattico insieme all’amministrazione, i volontari del circolo territoriale di Legambiente, la scuola d’infanzia e la scuola primaria. I bambini saranno i diretti protagonisti dell’iniziativa, piantumando e adottando alcune piantine. Piantumazioni in programma anche nell’Alessandrino, a Casale Monferrato e Villanova Monferrato.Sempre nell’ambito della Festa dell’Albero ma venerdì 22 novembre a Carmagnola (TO) verranno piantumati nuovi alberi con le scuole in piazza Italia.Altra giornata ricca di iniziative sarà sabato 23 novembre. Verranno messi a dimora diversi alberi nel Parco del Fontanino ad Asti e a Casale Monferrato (AL). Nel pomeriggio proseguono le iniziative al Parco Lago di città di Ivrea (TO), dove il circolo locale invita la cittadinanza ad un momento di festa con prove di arrampicata sugli alberi per bambini a cura dell’associazione Tree Climbing, piantumazioni di alberi e siepi nell’orto didattico e divertimento con i grandi giochi di legno.A San Benigno (TO) il 27 novembre e a Settimo (TO) il 29 saranno i giovani coinvolti nel progetto Startyouthup insieme ai ragazzi del Friday’s For Future, a curare diverse piantumazioni per la Festa dell’Albero.Il lungo mese di piantumazioni proseguirà con le iniziative previste mercoledì 27 novembre a Rivoli (TO), Pinerolo (TO) e a Luserna San Giovanni (TO), dove i volontari di Legambiente promuoveranno numerose attività di sensibilizzazione nelle scuole locali, al termine delle quali verranno piantumati diversi alberi nei giardini delle scuole e in alcuni parchi cittadini. Giovedì 28 novembre nuovi alberi verranno piantati a Vische (TO) mentre venerdì 29 e sabato 30 novembre sarà la volta di Oleggio (NO) e Novara dove, nel parco di via Cefalonia, in collaborazione con le scuole del quartiere, verranno messi a dimora alberi donati alla città nell’ambito del progetto “Adotta un albero”. Infine per il 30 novembre sono previste piantumazioni anche a Collegno (TO) e a Rivoli (TO), dove troveranno dimora 40 alberi nell’ambito del progetto “Adotta un albero”, che vede coinvolti il circolo locale di Legambiente, l’amministrazione pubblica, i comitati di quartiere e l’associazione Una Porta Aperta.

Gli alberi saranno successivamente curati dagli stessi cittadini e dai soggetti facenti parte del progetto di inclusione sociale PASS (Percorso di Attivazione Sociale Sostenibile).Dato il perdurare della situazione di maltempo che insiste sulla regione tutte le iniziative potrebbero subire delle variazioni.