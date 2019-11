Marcia dei diritti, bimbi in piazza (sfidando la pioggia) per far sentire la loro voce

Si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza Solferino, sfidando la pioggia, per far sentire la loro voce. Ma soprattutto per gridare e cantare la voglia di diritti che hanno, come loro e più di loro, tanti coetanei che a volte non sono nemmeno nelle condizioni di manifestare. I bambini delle scuole di Torino hanno dato vita alla Marcia dei Diritti organizzata dal comitato provinciale di Torino dell'UNICEF, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e il patrocinio della città metropolitana. Un evento pensato per celebrare i 30 anni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ma anche un'occasione per ribadirne l'attualità dei temi.