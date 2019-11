Fermato in autostrada furgone con 36 migranti. Arrestati due passeur pakistani

"Non si erano mai viste 36 persone stipate in un furgone in condizioni disumane, alcuni faticavano perfino a respirare". Così il dirigente della squadra mobile di Torino, Marco Martino, dopo l'arresto di due passeur pakistani di 20 e 21 anni, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

All'interno di un furgone Ducato preso a noleggio, i due hanno stipato 36 cittadini stranieri irregolari (fra cui due minorenni) di nazionalità pakistana e indiana, che avevano pagato fino a 5mila euro per arrivare comodamente seduti in auto in Francia, ma si sono ritrovati ammassati sul furgone, minacciati dai connazionali. Il mezzo è stato fermato alle tre di notte appena dopo la barriera autostradale di Bruere, in direzione Francia.

"È stato un intervento difficile - spiega il dirigente della polizia stradale Paolo Di Quattro - perché aprendo il portellone la gente poteva fuggire in autostrada e causare incidenti"