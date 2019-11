"Facciamo luce sul tumore al pancreas": la caserma Bergia dei carabinieri illuminata di viola

La caserma Bergia a Torino, sede del Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta", verrà illuminata domani, giovedì 21 novembre, in occasione dell'iniziativa "Facciamo luce sul tumore al pancreas".

La storica caserma dell'Arma dei carabinieri verrà illuminata di viola, come altri luoghi pubblici e privati, per sensibilizzare l'opinione pubblica e tenere alta l'attenzione su uno dei tumori più aggressivi, con uno tra i più alti tassi di mortalità.

Sempre domani, alle ore 9, presso la chiesa di San Lorenzo, sarà celebrata la messa per la Virgo Fidelis, la patrona dei carabinieri, in occasione del 78esimo anniversario della battaglia di Culqualber, durante la Seconda guerra Mondiale, per la quale è stata conferita alla Bandiera dell'Arma la seconda Medaglia d'Oro al Valor Militare.

Messa in programma nella chiesa di San Lorenzo di piazza Castello, tra Via Palazzo di Città e Palazzo Chiablese, attigua alla Piazzetta del Palazzo Reale.