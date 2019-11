Funzione Pubblica, l'assessore Icardi: "Con i sindacati avviato un dialogo collaborativo"

"E’ stato avviato un dialogo costruttivo sui principali temi della Sanità piemontese, dalle carenze di personale alle assunzioni, dalle riorganizzazioni territoriali alle strategie di gestione delle risorse sanitarie. E’ emersa da parte di tutti la volontà di affrontare i problemi in modo collaborativo e responsabile, non c’è motivo di sterili contrapposizioni". Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in merito al colloquio avuto con i segretari regionali dei sindacati della Funzione Pubblica di Cgil (Catoggio), Cisl (Blandino) e Uil (Scassa).