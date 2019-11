Opposizioni all'attacco sull'aumento dei biglietti ferroviari

Sulla questione dei rincari dei biglietti ferroviari, gli esponenti delle opposizioni attaccano duramente la Giunta regionale.

Francesca Frediani, capogruppo M5S Piemonte, sottolinea: "La Regione Piemonte non si renda responsabile di un ulteriore aggravio delle tariffe sulle tratte già mortificate da continui disservizi. Ogni anno 3 milioni di pendolari della canavesana subiscono ritardi e soppressioni di convogli. A loro in particolare non possiamo far sopportare anche un aumento dei costi".

"Le nuove tariffe sono state deliberate il 23 ottobre dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese e saranno adottate dalle aziende di trasporto dal primo dicembre.

La precedente Giunta Cota nel 2013 varò una delibera che prevedeva l’adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base dell'inflazione annuale e già allora furono i pendolari a caricarsi sulle spalle il fardello delle inadempienze della giunta senza alcun miglioramento del servizio".

"In sostanza i pendolari subiranno un aumento medio del 3%. Un affronto se si pensa alla qualità del servizio. A questo si aggiunge anche il ritardo nel subentro di Trenitalia a GTT nella gestione della Canavesana. Chiediamo di sospendere gli adeguamenti tariffari e di concentrarsi sulla riorganizzazione e sul miglioramento dei servizi ferroviari ad oggi quasi al collasso".