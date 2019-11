Una panchina rossa nel giardino storico dell'ospedale Mauriziano

Da giovedì 14 novembre a mercoledì 27 novembre dalle ore 9 alle ore 16 l'ospedale Mauriziano di Torino organizza eventi dal titolo "La cultura del rispetto 'fiorisce' al Mauriziano per dire NO alla violenza", in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Nell'anno 2019 per la Giornata presso l'ospedale Mauriziano si è condiviso di organizzare una serie eventi per far crescere la cultura del rispetto e sensibilizzare dipendenti, utenti e cittadini in genere sul tema delle vittime di violenza. Le iniziative sono state promosse dall'èquipe multiprofessionale aziendale per l'assistenza delle vittime di violenza sessuale e domestica e dal Comitato Unico di Garanzia aziendale. Dal 14 al 27 novembre si svolgeranno le giornate di miglioramento aziendali sul tema dell'accoglienza delle vittime di violenza, con formazione sul campo dedicata agli operatori sanitari (medici ed infermieri) del Pronto soccorso.

Lunedì 25 novembre alle ore 13,30 in Aula Carle (largo Turati 62) si terrà la proiezione di un film sul tema, con visione aperta a tutti i dipendenti ed agli utenti dell'ospedale.

Dal 25 novembre sarà visitabile l'installazione permanente panchina rossa “Guarda cosa è fiori...TO” nel giardino storico del Mauriziano tra corso Rosselli e corso Re Umberto. L'installazione si ispira alle “panchine rosse”, nate con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, in maniera pubblica e diffusa, contro il dramma del femminicidio e della violenza sulle donne, ed é realizzata grazie al contributo del DISAFA dell'Università di Torino, nell'ambito dei progetti di umanizzazione dell'ospedale e con il contributo artistico dei dipendenti dell'ospedale Mauriziano.