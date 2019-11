Controlli della Polizia Municipale, scoperto un gommista abusivo: per lui oltre 5 mila euro di multa

Oggi alcuni Agenti del Reparto Polizia Commerciale della Polizia Municipale hanno effettuato un'ispezione presso un'attività di distribuzione carburanti di via Cigna per verificare se le lamentele manifestate da cittadini, riguardanti il disturbo causato da un compressore, avessero fondamento.

Sul posto, oltre all'attività di distribuzione carburanti, è stato accertato che il titolare del distributore aveva attivato un'officina per montaggio/smontaggio pneumatici, in assenza della prevista iscrizione all'Albo delle Imprese di autoriparazione, come previsto dall'art. 10 della legge 122/92. Pertanto, ritenuta abusiva l'attività di gommista, è stato sanzionato con 5164,33 euro e le attrezzature utilizzate (smontagomme - equilibratori - ponte per convergenza - vulcanizzatrice) sono stati posti in sequestro amministrativo cautelare finalizzato alla confisca.



Nella notte appena trascorsa, tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, un automobilista ha contattato la Centrale Operativa della Polizia Municipale per segnalare che, transitando in via Tripoli all'incrocio con la via Graglia, aveva danneggiato il cerchione con conseguente sgonfiamento di un pneumatico della propria autovettura, per una buca presente sul manto stradale della quale non si era avveduto essendo colma d’acqua.

Sul posto intervenivano gli Agenti del I Comando Centro che confermavano la veridicità del fatto e richiedevano, tramite il tecnico reperibile, personale per il ripristino. Nell'occorso emergeva, però, che l'auto danneggiata, una Fiat Brava, non era stata sottoposta a revisione e circolava senza copertura assicurativa e, pertanto, è stata posta sotto sequestro amministrativo e affidata in custodia al trasgressore.