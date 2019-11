La sfida di Giusy: "Io, sorda, voglio andare all'università come tutti gli altri" [VIDEO]

"Voglio entrare all'università e avere gli stessi diritti di tutti i miei compagni". È questo l'appello di Giusy Covino, studentessa di arte e cultura moderna dell'Università di Torino, sorda dalla nascita.

La 22enne negli scorsi mesi aveva già contattato il Premier Giuseppe Conte per chiedere il riconoscimento a livello nazionale della lingua dei segni e potersi così laureare. Attualmente alla studentessa sono garantite otto ore di interprete, non sufficienti a coprire le circa 32 ore di lezione a settimana che deve seguire per rispettare i tempi di studio. Un appello raccolto dal capogruppo regionale di FdI Maurizio Marrone e dal consigliere del PD Daniele Valle, che hanno presentato un ordine del giorno per chiedere alla Regione di prevedere dei fondi per acquistare nel 2020 il programma Dragon NaturallySpeaking per gli studenti sordi dell'Università di Torino. Attualmente sono 47 e il software ha un costo di 400 euro ciascuno.

"Il Piemonte - ha spiegato Marrone - è la prima regione in Italia ad aver approvato nel 2012 una legge per chiedere il riconoscimento del linguaggio dei segni. Un provvedimento che, dopo lo stand by di Chiamparino, stiamo portando avanti come giunta Cirio". "Quello di oggi è un piccola risposta ed un segnale di attenzione, che dimostra come vogliamo perseguire l'inclusione in tutti gli aspetti della vita", ha concluso Marrone.

"Condividiamo - ha aggiunto l'esponente dem Valle - la battaglia di Giusy per l'accessibilità. La Regione Piemonte è da sempre all'avanguardia nel costruire i servizi alla comunità delle persone sorde e dobbiamo continuare su questa strada". "Per questo vogliamo attivare un servizio di sottotitolazione delle sedute del Consiglio regionale: si tratta di un passo in avanti nell'accessibilità delle Istituzioni", ha concluso il consigliere del PD.