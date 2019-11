Non solo crisi e stagnazione, l'impresa torinese punta sull'innovazione

Tutto fa innovazione. Tecnologia, certo, ma anche competenze o posizionamento sui mercati internazionali. Ed è questa una possibile ricetta vincente in un territorio che - come testimoniano gli ultimi numeri congiunturali - si ritrova nel bel mezzo di una stagnazione, con un settore chiave come quello dell'auto addirittura in caduta libera.

Il messaggio è arrivato oggi dall'Unione Industriale di Torino, dove insieme a Cassa depositi e prestiti e Sole24ore è stato organizzato il convegno "L'impresa che vince nel mondo", chiamando a raccolta quelle realtà che, invece, proprio in questi mesi continuano a puntare la propria freccia verso l'alto.

"Le imprese torinesi hanno accolto da subito la sfida dell'innovazione - ha detto il presidente degli Industriali torinesi, Dario Gallina - L'innovazione è un passaggio culturale, uno scatto, un atto di fede e un concreto modo di fare impresa".

"Per le nostre imprese l’innovazione non è un obiettivo astratto, ma è una sfida globale - ha aggiunto -, che coinvolge non solo il prodotto o il processo produttivo ma tutti gli aspetti del Sistema Impresa, dal business alla formazione, dalla gestione del marketing e della finanza, alle alleanze strategiche, allo sviluppo di nuovi processi e prodotti. Il concetto di innovazione non rappresenta un valore a prescindere, ma un’attività misurabile, che deve produrre valore".

E in questo contesto non mancano gli apparenti controsensi. "Fatichiamo a crescere non perché manchino gli ordinativi, ma perché manca il personale che cerchiamo". Sembra una provocazione, ma non lo è. Le parole di Mohamed Eid, amministratore delegato di Blue Engineering sintetizza bene quello che è il paradosso in un tessuto economico come quello torinese e piemontese. Le difficoltà ci sono, ma non riguardano solo la congiuntura.

E proprio sul fronte dei profili professionali disponibili è ancora una volta il rettore del Politecnico, Guido Saracco, a confermare l'impegno che l'ateneo sta mettendo in pratica per dare corpo sempre di più a percorsi formativi che si sappiano allineare alle necessità delle imprese, mescolando percorsi e saperi.

Ma gli esempi positivi non mancano. "Il nostro stabilimento è saturo al 60-70% e abbiamo in ingresso un nuovo ordine per Rolls Royce - racconta Gianluca Forneris, amministratore delegato di Cecomp - quindi contiamo di arrivare a saturare del tutto e a provare a inventarci altro".