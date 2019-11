La Circoscrizione 4 scende in campo contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre ricorrerà la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne e anche la Circoscrizione 4 di Torino non si è risparmiata nell'organizzare e sostenere diverse iniziative.

“È necessario – dichiarano il presidente Claudio Cerrato e la coordinatrice alla cultura Sara Cariola - intervenire a livello preventivo sugli aspetti culturali ed educativi per impedire che si riproducano stereotipi di genere, mantenendo fermo l'obiettivo di aiutare concretamente le donne in difficoltà attraverso la Rete dei centri Antiviolenza e la rete di operatori locali che, a vario titolo, intervengono con azioni di contrasto alla violenza e all'abuso sulle donne”.

I territori di San Donato, Campidoglio e Parella si dedicheranno alla causa in diversi punti del proprio territorio: il programma, iniziato giovedì 14 con la presentazione della graphic novel “Io sono una”, prevede gli appuntamenti con il reading teatrale “Se questo è amore” (venerdì 22 alla casa del quartiere +Spazio4 di Via Saccarelli 18), la pittura di una panchina in rosso con tanto di dialogo con le attiviste di Se Non Ora Quando (sabato 23 all'Officina Verde Tonolli di Via Valgioie 45), l'inaugurazione della mostra “Rosso indelebile” (domenica 24 alla Galleria del Parco Commerciale Dora in Via Livorno 49).

E ancora, un laboratorio di difesa personale (mercoledì 27 al centro Cartiera di Via Fossano 8), un convegno dal titolo “La donna. La sola” (giovedì 28 novembre al centro Cartiera) e la mostra fotografica “Storie che devono finire – Rockin' women” (sabato 30 novembre in Via Pacinotti 29).

Gli appuntamenti proseguiranno anche durante la prima settimana di dicembre con l'incontro di presentazione dei progetti di Action Aid in India con proiezione di fotografie del premio World Press Photo Marco Gualazzini (sabato 7 dicembre al Circolo Arci B-Locale di Via Bari 22) e la presentazione del libro di Veronica Raimo e Marco Rossari “Le bambinacce” (venerdì 13 sempre al B-Locale).

Il programma completo è disponibile al link seguente: http://www.comune.torino.it/circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4296