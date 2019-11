Rousseau decide se partecipare alle regionali di Calabria e Emilia, M5S Torino: "Sì a liste per le elezioni"

Il M5S Torino vuole che, in Emilia Romagna e Calabria, i grillini partecipino alle elezioni regionali. Questa mattina sulla piattaforma Rousseau si sono aperte le votazioni, in cui si chiede agli iscritti se vogliono o meno presentare una lista per questi due appuntamenti elettorali, alla luce del fatto che serve "un momento di riflessione e di standby".

Una richiesta che arriva dopo due governi del M5S, prima con Lega e poi PD, e la debacle dei grillini alle elezioni regionali umbre. Per Daniela Albano la richiesta di pausa è "una buffonata. Se la scelta è dettata da motivazioni politiche le si dovrebbero esporre in modo chiaro e trasparente, prima di tutto all'interno del partito per cercare il sostegno dei portavoce eletti. Se non si riesce a creare consenso su certe posizioni neanche all'interno del partito è inutile e strumentale portare la votazione agli iscritti, per di più senza avere il coraggio di motivarla politicamente ma cercando un futile pretesto".

Sono anche per il no al voto - e quindi per presentare una lista alle regionali in Calabria ed Emilia Romagna - i colleghi Antonio Fornari, Damiano Carretto, Andrea Russi e Fabio Versaci. "Non presentarsi alle elezioni - commenta Versaci - per paura di non fare un buon risultato è un grande errore politico, preferisco avere dei rappresentati che non avere nessuno". "Quindi da oggi in poi ci presentiamo solo dove possiamo vincere? Ma poi quale sarebbe la mossa politica? Faccio fatica a capire il senso di questa votazione ma come sempre ho fatto rispetterò l'esito", conclude il consigliere.

Parole condivise da Andrea Russi che evidenzia come "Davide Bono, al primo mandato in Regione Piemonte, ha fatto da solo il lavoro che hanno fatto altri 59: per me è giusto che ci sia qualcosa di noi dentro. Dobbiamo entrare nelle istituzioni con il nostro ruolo di garanzia e correttezza".

A scegliere invece di non voler prendere parte alla votazione su Rousseau è Maura Paoli, che commenta "è la solita buffonata: non ha senso esprimere un'opinione su Emilia Romagna e Calabria".

Ad astenersi anche Aldo Curatella, che evidenzia: "Trovo la votazione ridicola e svilente per tutti coloro che in questi 10 anni di movimento hanno speso energia e ci hanno messo la faccia". "Penso sia un modo per scaricare sulla base, o quel che rimane, l'incapacità politica di chi ha gestito il movimento in questi anni. Ed è anche il modo per stendere una pietra tombale su quel che resta del movimento stesso e andare nella direzione voluta da Zingaretti e Franceschini di una fusione nel loro PD", conclude il consigliere.

Dietro la decisione di far esprimere gli iscritti c’è un secondo annuncio: quello degli Stati Generali del M5S a marzo 2020. "Se gli Stati Generali - commenta Marco Chessa - saranno l'occasione per tornare a parlare di contenuti e di lanciare una formazione politica e strutturale del Movimento, ben venga. Altrimenti sarà un'altra occasione persa nel porre rimedio alla forte crisi che sta attanagliando il M5S".