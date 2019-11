Chieri, laboratori di educazione ambientale nelle scuole dell'infanzia del territorio da lunedì 25 novembre

Riciclo, lotta all’abbandono dei rifiuti e raccolta differenziata: sono questi i temi dei laboratori didattici di educazione ambientale promossi dal Consorzio Chierese per i servizi e che prenderanno il via nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, iniziativa che coinvolgerà tutti i cittadini dell’Unione Europea dal 16 al 24 novembre. Ad essere coinvolte nel progetto realizzato in collaborazione con la Cooperativa ERICA di Alba (CN) saranno 23 classi delle scuole dell’infanzia di Chieri, Santena, Cambiano, Pino Torinese, Andezeno e Arignano. A supportare l’attività degli educatori i primi due volumi della collana “Katy Kat”, ovvero “Katy-Kat: Missione riciclo” e “Katy-Kat: Missione mare pulito” (Edizioni Ambiente), in base alla scelta fatta dagli insegnanti delle singole classi sul tema dei laboratori, ovvero raccolta differenziata o abbandono dei rifiuti in mare.

Ogni classe sarà coinvolta in un incontro della durata di 2 ore, al termine del quale ad ogni alunno sarà consegnato un volume della collana Katy Kat, un silent book (libro silenzioso) composto esclusivamente da immagini evocative che consente di creare il racconto ogni volta in modo differente, lasciando molto spazio alla fantasia del piccolo e del grande osservatore. Lo scopo del libro è quello di creare emozioni attraverso le immagini, uno strumento ideale per imparare facilitato proprio dall’assenza di una struttura rigida del racconto. Il laboratorio didattico si avvarrà del libro, ad esempio, per evocare e contestualizzare le diverse filiere di riciclo dei rifiuti, aiutando il bambino a riconoscere i diversi materiali di cui sono composti gli oggetti di uso quotidiano.

A seguito dei laboratori, le 23 classi coinvolte parteciperanno al concorso creativo “Crea la tua Katy-Kat”. La classi, prendendo spunto proprio dal silent book, realizzeranno un elaborato (grafico, audio, video, artigianale, ecc…) ispirato alla gatta a fumetti, ai suoi amici o alle loro avventure. Ad esempio, potranno illustrare una piccola storia, creare un fumetto, scrivere una filastrocca o una canzone ispirata ai personaggi del libro, realizzare diorami, video, animazioni: l’unico limite sarà la propria fantasia e l’attenzione ai materiali utilizzati, che dovranno possibilmente essere di recupero. Gli elaborati dovranno essere inviati alla sede del Consorzio Chierese dei Servizi entro marzo 2020 e ad aprile verranno valutati da una giuria composta da un tecnico del Consorzio e da un esperto di comunicazione ambientale della Cooperativa ERICA. E.R.I.C.A. che valuteranno diversi aspetti:

attinenza con finalità del Concorso

tipologia dei materiali utilizzati

originalità

sostenibilità (sia ambientale che economica) dei materiali utilizzati

coinvolgimento dei ragazzi

presentazione dell’elaborato

replicabilità della proposta

Durante lo svolgimento del Concorso le scuole avranno a disposizione una segreteria organizzativa e il supporto di un educatore di E.R.I.C.A. Gli elaborati migliori verranno premiati durate un evento finale che si terrà a maggio 2020 presso le sedi delle scuole alla presenza del Consorzio Chierese dei Servizi durante i quali le classi/gruppi premiati presenteranno brevemente i propri elaborati, l’idea e come sono stati realizzati. I premi del concorso saranno comunicati nelle prossime settimane e saranno a carico del Consorzio Chierese dei Servizi.