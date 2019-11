Da Torino a Busto Arsizio, in "trasferta" per rubare nei negozi: denunciato

Da Torino a Busto Arsizio per rubare nei negozi. E' terminata con una denuncia la "trasferta" di un pregiudicato torinese, fermato dalla polizia. L'uomo si era impossessato di un mazzo di chiavi del negozio: la polizia lo ha fermato dopo la segnalazione del commerciante. Aveva attrezzi da scasso e il bottino di un altro colpo commesso poco prima

Un uomo già noto alla giustizia di cinquant'anni, in trasferta, è stato individuato e denunciato dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Proveniva da Torino per rubare. Erano le 22 di mercoledì, quando la pattuglia del Commissariato di Busto Arsizio è intervenuta in via Dante, su richiesta di un negoziante di tessuti, per un sospetto tentativo di furto.

Il commerciante ha spiegato che poco prima, mentre si apprestava a chiudere il negozio, si era accorto della mancanza del mazzo di chiavi inserite nella porta sul retro. Aveva, quindi, visionato i filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza, notando che, poco prima, un uomo a lui sconosciuto, dopo aver osservato dalla strada l’interno del negozio, aveva aggirato lo stabile, riuscendo a raggiungere il portone sul retro, per poi dileguarsi visibilmente allarmato dalla presenza di persone all’interno.

I poliziotti hanno guardato a loro volta i filmati, potendo, così, memorizzare le fattezze dell’individuo e subito dopo hanno effettuato alcuni giri di perlustrazione per localizzarlo e identificarlo. Ed effettivamente dopo, circa, mezz’ora l’uomo è stato visto e riconosciuto, mentre, con uno zaino in spalla, attendeva nei pressi della stazione FS. Identificato e perquisito, è stato trovato in possesso non solo delle chiavi, evidentemente rubate e trattenute in attesa di poter rientrare nel negozio dopo la chiusura, ma anche di diversi arnesi da scasso, penne di valore, un tablet, accendini e braccialetti. Avendo motivo di ritenere che detto materiale fosse provento di ulteriori furti commessi a Busto Arsizio, i poliziotti hanno effettuato immediati accertamenti scoprendo che, effettivamente, si trattava del bottino di un colpo commesso poco prima in uno studio professionale di piazza Trento e Trieste.