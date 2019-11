Una bomba della Seconda Guerra Mondiale emerge dal cantiere di via Nizza: traffico bloccato, metro ferma a Porta Nuova [VIDEO]

Un ordigno bellico che risalirebbe alla Seconda guerra mondiale è emerso questa mattina, 22 novembre, dal cantiere di via Nizza. La bomba è stata individuata circa all'incrocio con via Valperga Caluso.

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia municipale, che al telefono confermano: “Si tratta di un ordigno risalente alla guerra, in particolare ai bombardamenti aerei. Ora siamo in attesa che arrivino sul posto gli artificieri dell'esercito”.

Al momento la zona, dove stavano lavorando i tecnici del riscaldamento e gli operai che stanno realizzando la pista ciclabile, è stata interdetta al traffico, con le auto deviate sulle vie limitrofe. Non si esclude, per ora, che qualche edificio possa essere evacuato per ragioni di sicurezza.

Bloccata anche la metro. Spiega la municipale: "La metropolitana farà servizio soltanto da Fermi a Porta Nuova, escludendo quindi l'ultimo tratto da via Nizza a Lingotto, almeno fino a quando non si capirà la gravità della faccenda, quindi a titolo precauzionale".