Inaugurazione nuova attività: consigli per cominciare alla grande

Avviare una nuova attività è un momento speciale per ogni imprenditore. Che si tratti dell’inaugurazione di una nuova sede, dell’apertura di un negozio al pubblico o dell’inizio di un business innovativo, la fase iniziale è un momento perfetto per farsi pubblicità.

Le novità attraggono sempre molta attenzione e, tra curiosi e gente interessata al vostro specifico prodotto o servizio, cominciare a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico è un passaggio obbligatorio.

Quale momento migliore per una festa d’inaugurazione? A chi non piace un bell’evento, magari con cibo e gadget annessi?

Che tu voglia far conoscere la tua nuova attività al grande pubblico, attirare nuovi clienti per la tua nuova sede o rilanciare il tuo business dopo un periodo in sordina, ecco alcune idee e consigli per organizzare una festa di inaugurazione.

Formale o informale?

Potrebbe sembrare un dettaglio da poco, ma stabilire il tipo di evento da organizzare è in realtà la prima cosa a cui pensare. Sarà più indicato un party con buffet e decorazioni o una serata elegante con tanto di dress code?

La risposta dipende da diversi fattori:

il tipo di attività che vuoi promuovere

il pubblico che ti interessa attrarre

l’immagine che vuoi trasmettere del tuo brand

lo scopo dell’evento

Se il tuo obiettivo è far conoscere a quanta più gente possibile il tuo nuovo negozio, punta su un evento informale la cui parola d’ordine sia “divertimento”. Scegli decorazioni semplici ma in linea con le tendenze del momento e soprattutto con l’immagine e i colori del tuo brand, allestisci una zona con un piccolo buffet e non dimenticare la musica.

Se invece vuoi condividere il tuo nuovo progetto imprenditoriale con possibili investitori, organizza una cena di gala con pochi invitati selezionati. Prenota una sala adeguata al tipo di evento, scegli il catering e opta per decorazioni eleganti e raffinate.

Parola d’ordine: Pubblicità

La riuscita di un evento si misura anche a numeri: per raggiungere un pubblico quanto più vasto possibile pubblicizza la tua festa d’inaugurazione con volantini, inviti cartacei ed elettronici, tramite i social e con pubblicità mirata online e offline; e non sottovalutare il passaparola !

Puoi offrire uno sconto promozionale a tutti gli invitati che portano un amico o regalare a chi condivide l’evento su Facebook un buono da riscattare all’evento per un gadget in omaggio. Per esempio, puoi regalare una borsa di stoffa personalizzata di Maxilia con il tuo logo aziendale contenente brochure, campioncini e una tessera fedeltà per cominciare a fare fidelizzazione.

Non tralasciare nessun dettaglio

Prepara una lista dettagliata di cose da fare e assicurati che tutto lo staff sia preparato e porti a termine ogni incarico per tempo. Metti nero su bianco anche il budget dedicato a ogni spesa, dalle decorazioni al catering.

In base al tipo di evento, valuta la possibilità di assumere del personale extra oppure hostess e steward professionisti per accogliere i tuoi ospiti con la massima professionalità.

Assicurati che tutto sia al suo posto, preparati ad accogliere gli invitati e goditi la serata.