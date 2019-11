Congresso regionale FIMP Piemonte: "Il pediatra di famiglia tra passato e futuro"

Si svolgerà il 30 novembre, presso il Centro Congressi Torino Incontra di via Nino Costa 8 il congresso regionale FIMP Piemonte 2019 sul tema: " "Il pediatra di famiglia tra passato e futuro, una sfida impegnativa per la tutela dei nostri bambini".

Si parlerà dell’Organizzazione dei Servizi medici regionali per i prossimi anni, dedicati all’età pediatrica, tenendo conto dei mutamenti specifici dei nostri tempi che appaiono spesso contraddittori e rischiano di creare dei gravi disservizi a carico delle famiglie e di tutta la società. Dovremo fare i conti con la mancanza degli specialisti in Pediatria, dovuta ai massicci pensionamenti che ci dobbiamo aspettare ed alla diminuzione dei giovani medici specialisti in Pediatria negli ultimi anni, ma anche alla progressiva denatalità dei prossimi anni.