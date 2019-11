Il grande fratello "trasloca" da Mamma Rai: i programmi del futuro si regoleranno sulle reazioni social del pubblico

Il Grande Fratello trasloca da mamma Rai. Non il format in sé, ma il sistema (anonimo, ovviamente) che permetterà ai responsabili delle reti nazionali di valutare sentimenti e reazioni del pubblico ad alcune trasmissioni, basandosi su quanto viene pubblicato dagli utenti su Twitter.

Il progetto si chiama M.emo.rai e vede Torino al centro della scena. Da un lato, infatti, saranno impiegati gli esperti della direzione ICT della Rai della sede di via Cavalli, a pochi passi da Porta Susa. Dall'altro sarà l'università di Torino a mettere in campo le sue forze migliori, grazie al dipartimento di Informatica. L'obiettivo sarà "misurare" tramite l'intelligenza artificiale i sentimenti e le reazioni del pubblico che le esprime attraverso uno dei social più utilizzati. Paura, rabbia, commozione, odio. Tutto sarà analizzato e utilizzato per rimodellare e tarare al meglio la programmazione e i singoli programmi Rai.

Non più solo Auditel dunque, ma un salto di qualità in avanti, per analizzare più nel profondo ciò che prova "l'abbonato". Inizialmente le trasmissioni coinvolte saranno solo un campione sul totale del palinsesto e ovviamente ogni informazione sarà tracciata in forma anonima.