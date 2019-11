I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti alle ore 23 di ieri sera per l'incendio in un'azienda di vernici in via Ricardesco, a Ciriè. Intervenuti sul posto anche i volontari di Nole, San Maurizio, Volpiano e Mathi.

L'intervento si è concluso intorno alle 4 di stamattina.