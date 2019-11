Le strade di Nichelino interessate dalla maratona di Torino: come cambia la viabilità

Domani, domenica 24 novembre, appuntamento con la maratona internazionale della Città di Torino "T-FAST 42k” organizzata dalla Team Marathon S.S.D.r.l. di Torino.

La partenza è prevista da Piazza San Carlo alle ore 9:35 e l’arrivo in Piazza Castello lungo 42 chilometri, per un tempo limite di 5:30 ore.

L’evento sportivo vedrà il passaggio a Nichelino e nella frazione di Stupinigi di oltre 4000 atleti e si svolgerà in mattinata, con chiusura delle strade cittadine interessate dalle ore 9 alle 12:30 circa, con lo stesso percorso e svolgimento della passata edizione. Si informa la cittadinanza che domenica 24 novembre - in occasione della gara podistica “T-FAST 42K” - nelle vie di seguito elencate saranno previsti il divieto di circolazione (dalle ore 9.00 alle ore 12.30) e il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata (dalle ore 8.00 alle ore 13.00).

Ecco l'elenco delle strade interessate ai divieti:

- via Cuneo, nel tratto compreso tra il confine cittadino (via Finanze) e l'intersezione con la via Torino;

- via Torino, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Cuneo e l'intersezione con la via XXV Aprile;

- via XXV Aprile, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Torino e l'intersezione con viale Torino a Stupinigi;

- viale Torino, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via VVX Aprile e la Palazzina di Caccia di Stupinigi;

- la rotatoria della Palazzina di Caccia di Stupinigi (che sarà percorsa dagli atleti nel senso contrario rispetto al senso normale di circolazione);

- viale Torino, nel tratto compreso tra la Palazzina di Caccia di Stupinigi e via Borgaretto;

- via Borgaretto fino al confine cittadino.

Assicureranno il regolare svolgimento della corsa sul territorio nichelinese - coordinati dalla Polizia Municipale ed in collaborazione con l’Assessorato allo Sport – quasi duecento volontari delle seguenti Associazioni: il Gruppo Comunale Protezione Civile Volontari Nichelino, gli Alpini Sezione di Nichelino, i Volontari della Tutela Ambientale, il Comitato di Quartiere Boschetto, il Comitato di Quartiere Castello, il Comitato di Quartiere Sangone, la Croce Rossa Comitato Locale di Nichelino, il G.S. Atletica Nichelino, l’Associazione Nazionale Carabinieri ANC di Nichelino.

La gara lungo il tratto cittadino sarà animata - dando un gradito incoraggiamento a tutti i maratoneti - dalla Banda Civica Musicale Giacomo Puccini, dal Coro Folcloristico Abruzzese e Molisano in Piemonte, dall’Accademia Musicale Ars Nova, con la presenza a Stupinigi dell’Ass. “Stupinigi è …”.