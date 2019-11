Maltempo. Brandizzo chiude le scuole

Scuole chiuse a Brandizzo nelle giornate di domani, lunedì 25 novembre, e di martedì 26 a causa delle condizioni del tempo. L'ordinanza del sindaco Paolo Bodoni è di pochi minuti fa.

"Dopo aver valutato attentamente gli alert della Regione Piemonte, consultato gli esperti di Arpa e i responsabili comunali - spiega il primo cittadino -, ho deciso di tenere chiuse le scuole per lunedì e martedì. Sono state ore molto difficili per Brandizzo: i torrenti Sturella e Malonetto esondati in più punti, la chiusura di alcune vie di comunicazione interna e con Volpiano, il sospetto di inquinamento ambientale da idrocarburi del torrente Bendola, mi hanno fatto riflettere e decidere con sofferenza di chiudere le scuole. Capisco il disguido per le famiglie, ma la sicurezza di tutti i cittadini deve essere il mio primo pensiero. Spero vivamente che il tempo migliori e possiamo valutare i danni subiti e chiedere i giusti risarcimenti".

Le esondazioni dell'acqua potrebbero anche aver causato la fuoriuscita di idrocarburi dallo stabilimento Eni di Volpiano. "Per quanto riguarda l'odore di gasolio che molti mi segnalano - aggiunge -, pensiamo sia dovuto ad un possibile inquinamento ambientale delle acque del Bendola e dello scolmatore da parte di idrocarburi presenti in queste acque. Abbiamo segnalato tutto ad Arpa Piemonte e abbiamo contattato lo stabilimento ENI di Volpiano che ha effettuato un sopralluogo alle 18".