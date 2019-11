Maltempo, non solo pioggia: la neve blocca due escursionisti sopra Sauze di Cesana

In queste ore il maltempo crea disagi non solo per la pioggia e la portata dei corsi d'acqua, ma anche quando le precipitazioni si trasformano in neve. Da questa mattina infatti due escursionisti sono bloccati a causa della neve al bivacco Rattazzo, in valle di Susa, a 2200 metri di quota nel territorio del Comune di Sauze di Cesana.



Dopo aver capito di essere finiti nei guai (a quell'altitudine nevica ininterrottamente da 48 ore), i due hanno chiesto aiuto e intorno a mezzogiorno di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è stato coinvolto nell'operazione di recupero. Probabilmente gli escursionisti hanno pernottato una prima notte nella struttura non gestita, per poi capire che non sarebbero riusciti a tornare a valle.

Purtroppo per tutta la giornata le condizioni meteorologiche hanno reso impossibile l'intervento soprattutto a causa dell'elevato grado di pericolo valanghe (4 su una scala di 5) che renderebbe troppo rischioso raggiungere i due malcapitati via terra. Al contempo le ridotte condizioni di visibilità non consentono di avvicinarsi via aria con l'elicottero. Tra gli enti coinvolti (Soccorso Alpino civile, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco) si è deciso di aspettare il probabile miglioramento delle condizioni meteo atteso per la giornata di domani. Nel pomeriggio i due escursionisti si sono spostati dal bivacco per raggiungere un punto con rete telefonica e hanno effettuato una seconda chiamata in cui è stato spiegato loro di aspettare nel bivacco fino a domani.