Moncalieri, in peggioramento la situazione di Chisola e Po. Il sindaco Montagna: "Evitare di scendere nelle cantine e nei piani interrati"

Al momento la situazione è ancora ragionevolmente sotto controllo, ma a Moncalieri la pioggia che continua a cadere sta facendo tornare la paura. ricordando l'alluvione di tre anni fa, capitata proprio in questi giorni di fine novembre.



A mezzogiorno di oggi, domenica 24 novembre, il sindaco Paolo Montagna ha fatto il punto della situazione, rivolgendosi ai suoi concittadini: "Dal pomeriggio di ieri stiamo monitorando minuto per minuto l’evoluzione del maltempo. In questo momento, a causa del perdurare delle precipitazioni, è in peggioramento la situazione dei fiumi Chisola e Po. Invito, per queste ragioni, i cittadini di Barauda, Tetti Rolle, Tetti Piatti e Tagliaferro ad evitare l’accesso agli scantinati e ai piani interrati".

"Ad eccetto del Ponte di Barauda che abbiamo chiuso per ragioni di sicurezza, la viabilità è regolare su tutto il nostro territorio. Si consiglia prudenza negli spostamenti. Polizia Municipale e Protezione Civile sono in presidio costante sul territorio, insieme ai tecnici del Comune e alle aziende di manutenzione".

Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla mia pagina Facebook e sul sito del Comune di Moncalieri.

A Nichelino il livello del Sangone è notevolmente cresciuto, ma ben al di sotto del livello di guardia e non desta al momento preoccupazione, così come il canale Layra e i punti più critici della città. I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, unitamente al sindaco Tolardo e all'assessore De Ruosi, hanno svolto attività di monitoraggio dei punti critici, con particolare riguardo delle zone vicine ai corsi d'acqua.

Al momento permane una fase operativa di attenzione, ma non vi è alcuna allerta.