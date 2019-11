A Natale regala la "Tradizione Piemontese"!

E’ iniziato il conto alla rovescia! Tra un mese sarà Natale!

Scopri le idee regalo di ITsGOOD, l’e-commerce made in Cuneo che tratta specialità Piemontesi: ce n’è per tutti i palati! Dalle selezioni di dolci delizie (anche senza glutine!) alle eleganti confezioni di prodotti misti, per i veri intenditori e amanti della cucina piemontese. A Natale sorprendi una persona a te cara o un tuo cliente con un regalo prelibato e unico, direttamente dal cuore della provincia di Cuneo!

E’ possibile visionare direttamente tutte le soluzioni per i vostri regali cliccando direttamente su seguente Link (Clicca Qui)

Ecco alcuni esempi che abbiamo selezionato:

Confezione regalo AMARETTI E PANETTONE DEL PIEMONTE

La confezione regalo "Amaretti e Panettone del Piemonte" unisce tre grandi classici delle feste:

· Panettone mandorlato 500g - Dolce Idea

· Amaretti del Piemonte 300gr - Antica Dulcinea

· Moscato d’Asti 75cl - Adriano Vini

Panettone Mandorlato - Dolce Idea

Questo non è un panettone qualsiasi: a giudizio del prestigioso concorso nazionale italiano «Panettone Day» è il miglior panettone artigianale del Piemonte e il secondo in Italia nel 2018 (successo già conclamato nelle edizioni 2016 e 2017 del Concorso, con il terzo posto nazionale!). Viene realizzato con il burro francese Corman, i canditi di Camel pasticceria, nota per il pregio di frutta e lavorazione, le nocciole IGP Piemonte di Cortemilia.

Amaretti - Antica Dulcinea

Il tradizionale amaretto morbido piemontese. Lavorati a mano secondo una ricetta risalente a metà dell'800 utilizzando mandorle di Avola (Sicilia) le quali conferiscono un sapore unico al prodotto della città di Cuneo.

Il Moscato d'Asti DOCG di Adriano Vini, dal colore paglierino, ha un aroma seducente e fruttato che accoglie al naso con sentori di salvia, limone, acacia e frutta a polpa gialla. Le note dolci ed acidule rendono questo Moscato d'Asti invitante al sorso. Alc. 5%.

Confezione regalo EMOZIONI DEL NATALE

La confezione regalo "Emozioni del Natale" contiene 6 prodotti:

· Miele 400g - Amel

· Confettura extra di amarene 350g - Agrimontana

· La tisana di Natale - Valverbe

· Infuso Love tea 20 filtri - Valverbe

· Genepy 20cl - La Spiritosa

· Cuneesi al Rhum 200g - Dulcioliva

L’azienda Amel produce mieli italiani nella splendida cornice delle Alpi piemontesi, dedicandosi con cura e passione ai propri alveari e al benessere delle api, in piena armonia con la natura circostante (N.B. varietà in base a disponibilità stagionale).

La Confettura Extra di Amarene di Agrimontana ha un tipico sapore acido e amarognolo, arricchito da zucchero di canna e succo di limone, che ne esaltano la fragranza.Dalle amarene piemontesi nasce una confettura da mangiare a cucchiaiate.

Questa confettura è ideale per bilanciare il gusto dolce di torte e gelati, ma puoi anche gustarla sul pane per un dessert semplice ma dal sapore divino!

La cooperativa Valverbe unisce l’antica tradizione erboristica alle più moderne tecnologie di produzione, per infusi e tisane bio caratterizzate dall'armonia di sapori. In questa confezione viene proposta la tisana LoveTea, dolce e delicata, con note di cioccolato e di rosa e con una lieve ma stuzzicante sfumatura di peperoncino e la Tisana di Natale 20 filtri: a tiratura limitata, ideale per un ottimo vin brulé!)

Il Genepy è il liquore alpino per eccellenza, ottenuto dall'infusione dell'Artemisia Mutellina; è apprezzato per le sue notevoli qualità aromatiche e digestive. Questo liquore nasce seguendo antiche ricette montanare, declinate con passione e competenza da La Spiritosa!

I Cuneesi al Rhum di Dulcioliva: il tradizionale cioccolatino piemontese della città di Cuneo. Il contrasto tra la dolcezza del cioccolato e l'intensità della crema al Rhum rende questa pralina una vera prelibatezza!

Per maggiori informazioni è possibile consultare le proposte regalo 2019 di ITsGOOD semplicemente Cliccando Qui

ITsGOOD si trova a Cuneo, in Corso Monviso 15.

Orari Ufficio: Lun-Ven 8.30-18.00

Telefono 0171-630302 E-mail: info@itsgood.it