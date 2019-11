La fiaba di "Raperonzolo" al Teatro Fassino di Avigliana

Oggi, domenica 24 novembre, alle 16.00, presso il Teatro Eugenio Fassino di Avigliana prende il via anche la sezione di teatro per famiglie inserita all'interno di "Scene" 2019-2020, la stagione di musica, teatro, danza e arti performative nata dalla collaborazione dell'associazione Revejo con Rivolimusica e i comuni di Avigliana e Rivoli.

Ad aprire la sezione sarà "Raperonzolo", del Teatro Buratto.

La fiaba narrata è quella classica, di Raperonzolo, arricchita da suggestioni di racconti più recenti, come “Coraline e la porta magica”. E’ la fiaba di una bambina che si troverà a vivere in due “famiglie”, sempre sognando di uscire e attraversare il bosco, che, segreto e misterioso, circonda entrambe le sue case. E’ la storia di un incontro con un principe, di un amore che la farà sognare e le regalerà coraggio e ali per cominciare a volare.

L’infanzia è un momento unico e determinante, un libro prezioso in cui tutte le esperienze lasciano segni indelebili, scritti, che daranno vita al romanzo della nostra esistenza. E a questo libro guardiamo sempre, anche da adulti. La scelta di parlare il linguaggio della fiaba nasce dalla consapevolezza che le favole, create dalla cultura di ogni popolo, al di fuori del tempo e dello spazio, evocano situazioni che consentono al bambino di affrontare e metabolizzare le reali difficoltà della vita.