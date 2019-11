A Leinì chiuse la SP17 per San Francesco al Campo e via Piave a Fornacino

Allerta meteo arancione in tutta l'area metropolitana di Torino, sono previste precipitazioni copiose per le prossime 24 ore. A Leinì, come nella maggior parte dei comuni circostanti, è stato attivato, fin da questa mattina, il COC - Centro Operativo Comunale: la Protezione Civile e la Polizia Municipale del Comune di Leinì, sono attivi 24 ore su 24 per il monitoraggio del territorio.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, risalenti al tardo pomeriggio, non si registrano situazioni particolarmente critiche anche se sul reticolato secondario è previdibile qualche locale esondazioni. La SP17 che da Leinì va a San Francesco al Campo è interrotta per allagamenti subito dopo l'abitato di Tedeschi, in zona Fornacino è chiusa via Piave, mentre nel centro città particolare attenzione è riservata alla zona di via San Francesco al Campo dove, sebbene il Bendola non desti al momento preoccupazione, i canali che ad esso afferiscono sono in sofferenza; allo stesso modo, è seguita con attenzione la situazione nella zona industriale e nell'abitato di Fornacino.

E' stata annullata la manifestazione "Musica e cioccolato", prevista per domani.