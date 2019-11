Moncalieri, il livello del Chisola è diminuito: passata la grande paura

Gli interventi fatti tra il pomeriggio e la serata di ieri hanno sortito l'effetto sperato: a Moncalieri la notte della grande paura è trascorsa senza particolari problemi, con il livello del Chisola che è diminuito, assestandosi a 3 metri 65, ben un metro sotto rispetto al picco di ieri pomeriggio.

Resta critica, invece, la situazione del Po: l’ultima misurazione lo pone a 7 metri di livello, ben oltre la soglia di pericolo. In zona Vallere e lungo Po Abellonio il fiume è già uscito dal suo letto. Per questo, restano chiusi precauzionalmente Ponte di Barauda, Strada Vinovo dal civico 62 (garantito percorso alternativo per Tetti Grella, passando da Nichelino-Via Vernea), i sottopassi Tiro a Segno e Brandina ed il parco di Lungo Po Abellonio.

In tutto il resto del territorio moncalierese la viabilità è regolare e la fine della pioggia dovrebbe portare un ulteriore miglioramento. A Moncalieri, in zona Vallere, l'acqua ha raggiunto gli scantinati e il sindaco ha vietato l'utilizzo dei garage in lungo Po Abellonio, ma anche qui la situazione sembra destinata a normalizzarsi col passare delle ore.