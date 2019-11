Tregua del maltempo su Torino e provincia, ma mercoledì tornano le piogge

L’intensa ondata di maltempo degli ultimi giorni si esaurirà in giornata, ma la tregua che seguirà sarà piuttosto breve. Già mercoledì una nuova perturbazione anche se piuttosto veloce passerà sulle nostre regioni, segnando un ritorno quasi immediato di condizioni instabili anche se non nel segno di maltempo intenso.

A Torino e provincia quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 25 Novembre.

Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, con precipitazioni deboli ancora sui settori più occidentali, in esaurimento in giornata. Rasserenamenti a partire da est dal pomeriggio, con miglioramento ovunque in serata. Temperature in aumento nelle massime con valori intorno 15 °C. Venti assenti o deboli di direzione prevalente dai settori nordoccidentali.

Martedì 26 Novembre.

Una temporanea alta pressione manterrà una giornata stabile per domani, con al più velature e nubi alte ad oscurare parzialmente il cielo. Nuovo aumento della nuvolosità a partire dalla serata, con possibili nebbie nelle pianure. Temperature minime in calo per via del cielo sereno, con valori intono 7/8 °C. Massime stazionarie o in lieve aumento. Venti assenti o deboli di direzione nordoccidentale.

Mercoledì 27 Novembre.

Una veloce perturbazione passerà in giornata. Cielo coperto con piogge diffuse ma di debole intensità. Miglioramento dalla tarda mattinata a partire da ovest verso est. Venti deboli settentrionali al mattino, tendenti a meridionali dal pomeriggio.

Da giovedì 28 Novembre.

Le correnti in quota rimarranno occidentali, con nuvolosità compatta sui settori esteri alpini e deboli precipitazioni. Altrove sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a nuovo passaggio perturbato nella giornata di sabato, da confermare. Temperature stazionarie fino a sabato.

Previsioni locali

Torino

