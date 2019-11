Mobilità elettrica, apre il nuovo store IrenGo

È stato ufficialmente tagliato il nastro: è avvenuta questa mattina nel capoluogo piemontese l'inaugurazione del nuovo store IrenGo, uno spazio dedicato interamente alla mobilità elettrica, presso la sede di Automobile Club Torino in Piazzale San Gabriele di Gorizia 210.

L'appuntamento, che fa parte delle tante iniziative in programma per la 5 giorni dell'Iren Green Friday, ha permesso ai presenti di scoprire l'ampia gamma di prodotti per la mobilità elettrica come le e-car, gli e-scooter e le stazioni di ricarica, oltre a dare la possibilità di provare in virtual reality le e-bike a pedalata assistita .

Tante sono le iniziative e le promozioni dedicate ai clienti che si recheranno al nuovo store IrenGo: offerte dedicate, prodotti in promozione e concorsi a premi. Infatti, chiunque si recherà nello store dal 22 novembre al 15 dicembre riceverà in omaggio una borraccia Iren e avrà la possibilità di vincere 40 codici MiMoto della durata di 2 ore e 10 buoni Amazon del valore di 100 euro.

Il nuovo store IrenGo a Torino

Iren e Automobile Club Torino hanno stipulato una partnership basata sull’attenzione di entrambe le parti per la mobilità sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente.

Il nuovo spazio nel capoluogo torinese sarà dedicato interamente ai clienti che vogliono toccare con mano le innovazioni riguardanti la mobilità elettrica.

Sostenibilità e mobilità elettrica: la filosofia di Iren

Iren è una delle prime realtà nazionali ad aver creduto nelle potenzialità dell'e-mobility.

L’obiettivo del progetto IrenGo è quello di ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti e di promuovere i valori della sostenibilità, sperimentando i tanti benefici della mobilità elettrica.

Da questa sensibilità è nata l'idea di dedicare una linea all'e-mobility, coerente con i pilastri strategici di sviluppo di Iren: l'innovazione trasversale, la sensibilità ambientale, gli investimenti a valore aggiunto e la centralità del cliente-cittadino.

La linea IrenGo rappresenta, infatti, uno dei cataloghi più completi attualmente presenti nel panorama italiano della mobilità elettrica a zero emissioni.