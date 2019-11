Stranaidea presenta "CON il Cibo": progetto di economia circolare

In qualità di Cooperativa sociale di tipo A persegue l’interesse generale della comunità e allo stesso tempo aiuta nello sviluppo di competenze e abilità per i soggetti più svantaggiati.

L’impegno di Stranaidea si concentra sui seguenti temi: disabilità, minori e famiglie e adulti in difficoltà. Ad oggi l’organizzazione conta più di 120 soci-lavoratori tra cui educatori, psicologi, operatori sociali ed esperti in servizi amministrativi.

Nell’ambito dei servizi rivolti agli Adulti in Difficoltà, Stranaidea ha organizzato un aperitivo di quartiere alla CON - Casa di Ospitalità Notturna, sita in Via Carrera 181, sabato 30 novembre, alle ore 11,30.

CON il Cibo, il cui motto è “Mangiare non è semplicemente alimentarsi”, nasce dalla constatazione che le persone, che si presentano presso le CON, non hanno alcuna possibilità di accedere a una mensa popolare, poiché gli orari delle diverse strutture non sono compatibili. Pertanto, nell’autunno del 2017 la cooperativa ha deciso di avviare una prima sperimentazione di raccolta delle eccedenze alimentari per permettere agli ospiti delle CON di potersi nutrire dignitosamente.