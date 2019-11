Diritto all'abitare, Torino aderisce al Manifesto dei Sindaci

Approvata oggi dal Consiglio Comunale di Torino all’unanimità (24 voti favorevoli su 24 consiglieri presenti) una mozione (prima firmataria: Eleonora Artesio - Torino in Comune) che impegna la Sindaca Chiara Appendino ad aderire al Manifesto dei sindaci delle metropoli del mondo per il diritto all’abitare (“Cities for adequate housing”), presentato al Palazzo dell’Onu di New York il 16 luglio 2018.

Il Manifesto chiede che i Comuni siano dotati di più poteri legali e finanziari per regolare il mercato immobiliare, attraverso la determinazione di meccanismi per limitare le case sfitte e per evitare le bolle immobiliari. Chiede inoltre più risorse e investimenti per rafforzare il patrimonio immobiliare pubblico, fondamentale per assicurare a tutti e tutte un alloggio accessibile, anche promuovendo soluzioni miste con l’aiuto dei privati o con il coinvolgimento di organizzazioni non governative e associazioni, per uno sviluppo delle città più sostenibile.