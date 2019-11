La Procura di Asti apre fascicolo d’indagine sulla voragine in A21

Al momento non ci sono indagati e nemmeno ipotesi di reato, ma la Procura di Asti vuole vederci chiaro sulle motivazioni che hanno portato all'apertura della voragine che domenica ha fatto crollare l'asfalto dell'autostrada Torino Piacenza, vicino a Villafranca d'Asti.

La procura di Asti ha aperto un fascicolo d'indagine. "Si tratta - spiegano dagli uffici della Procura - di un modello 45, per atti relativi". Non è altro che un avvio esplorativo, per capire cosa possa essere accaduto e quali possano essere state le cause.

I magistrati astigiani stanno vagliando le relazioni tecniche sia delle forze di polizia intervenute, sia dei tecnici incaricati dalla Satap.