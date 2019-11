A Borgo, un’eccellenza nel modellismo ferroviario

Il Cunifer - Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori - è la prima associazione nata in Provincia di Cuneo che, dal 1981, ha permesso l’incontro di appassionati di storia ed attualità del mondo dei treni e di modellismo ferroviario, provenienti dal Cuneese e non solo. Soprattutto negli anni in cui non esistevano le attuali possibilità di socializzazione, era un circolo fondamentale per lo scambio di informazioni ed il reciproco accrescimento dei soci sui temi inerenti la ferrovia reale ed in miniatura.

Dal 2006 il Cunifer ha la propria sede nella stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo, grazie alla disponibilità dei locali offerta dal Comune e dalle stesse Ferrovie proprietarie dell'immobile.

L’associazione dispone di una propria biblioteca e di un museo con raccolta di oggetti, divise, documenti storici e fotografie a tema ferroviario.

Il museo è ubicato nel locale "blasonato" della stazione, utilizzato un tempo come “Sala Reale d'attesa” dai regnanti durante gli spostamenti tra la loro Casa di Caccia di Sant’Anna di Valdieri ed il Castello di Racconigi.

Nel grande atrio della stazione, dove era ubicata la biglietteria, il Cunifer ha allestito, grazie all’impegno dei soci, un plastico ferroviario che occupa tutto l'atrio e si sviluppa attraverso un corridoio fino all'ex ufficio del Capo Stazione.

Nel tempo i soci del circolo Cunifer hanno creato il grande plastico ferroviario con ambientazioni montane e marittime tutte autocostruite: il tutto si sviluppa in due grandi sale con 300 metri di binari e la possibilità di far viaggiare anche 10 convogli di treni contemporaneamente.

L'impianto è realizzato su più livelli con mare, montagne, viadotti, gallerie, quattro stazioni e un deposito locomotive; il tutto, ancora in evoluzione, dispone delle moderne tecnologie digitali per la gestione dei treni e permette la circolazione contemporanea di numerosi convogli che possono essere condotti dai soci, utilizzando anche tablet o smartphone.

Il convoglio più lungo che ha girato sul tracciato è stato un treno merci composto da 35 carri e trainato da 2 potenti locomotive in occasione dei festeggiamenti dei 35 anni di attività dell’Associazione: un carro per ogni anno!

La gestione dei treni è permessa da un sistema digitale all’avanguardia nel campo ferromodellistico: una centralina digitale diffonde nelle stanze un segnale WI-FI criptato a cui si possono collegare (mediante password) centinaia di utenti con smartphone o tablet e, con una apposita “app” gratuita, comandare i treni, muovere scambi, azionare semafori, ecc.

Nei prossimi giorni, durante la Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo, sarà possibile visitare il circolo e conoscere un mondo fatto di passione, cultura e competenza.

Orari di apertura a dicembre:

mercoledì 4 dalle 15 alle 19

giovedì 5 dalle 10 alle 19

venerdì 6 dalle 21 alle 23

sabato 7 e domenica 8 dalle 15 alle 19

venerdì 13, 20 e 27 dalle 21 alle 23

venerdì 3 gennaio 2020 dalle 21 alle 23

Il Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori è presente sui social con una pagina Facebook, utile per far conoscere le attività e le iniziative, l’avanzamento dei lavori e i progetti futuri.