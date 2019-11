A Palazzo Lascaris PERSONE, mostra d'arte irregolare di autori disabili

Lunedì 2 dicembre alle ore 17.30 a Palazzo Lascaris , sede del Consiglio regionale del Piemonte (via Alfieri 15 a Torino), si inaugura la mostra d’arte irregolare PERSONE.

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Consiglio regionale del Piemonte promuove così il progetto di valorizzazione dei patrimoni di Arte Irregolare Mai Visti e Altre Storie: 50 opere grafiche e pittoriche realizzate da 11 autori, incentrate sulla figura umana,provenienti dall’Archivio della Città di Torino e dagli atelier dei centri diurni e delle comunità piemontesi per persone con disabilità.

“Il Consiglio regionale del Piemonte rivolge grande attenzione al tema della disabilità – ha dichiarato il presidente Stefano Allasia – organizza iniziative di vario genere, rivolte anche al mondo dei giovani e alle scuole. L’arte che abbiamo occasione di ammirare in questa esposizione dimostra come la disabilità possa essere avvicinata e forse anche compresa in un modo nuovo e differente, che può coinvolgere anche coloro che di solito sono lontani da questi temi”.

Aprono la cerimonia di inaugurazione della mostra il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia e il consigliere Silvio Magliano, anche vicepresidente del Centro Servizi per il Volontariato VOL-TO.

Intervengono: Sonia Schellino vicesindaco e assessore al Welfare della Città di Torino, Maresa Pagura coordinatrice del Centro Arte Singolare e Plurale della Città di Torino, Elena Menin presidente dell’Associazione culturale Artenne, Tea Taramino curatrice del PARI - Polo delle Arti Relazionali e Irregolari dell’Opera Barolo, Catterina Seia vicepresidente della Fondazione Fitzcarraldo.

Le opere esposte sono state realizzate dagli artisti piemontesi: Laura Biella, Rosaria Carpino, Alberto De Luca, Enrico Depetris, Lorenzo Filardi, Primo Mazzon, Liliana Macario, Mario Panzani, Sara Randazzo, Luca Romano, Francesco Tasca.

Laboratori gratuiti con gli artisti: mercoledì 11 e 18 dicembre dalle 10 alle 12, giovedì 5 e 12 dicembre dalle 15 alle 16.30, Opera Barolo - PARI, via Corte d’Appello 20/C. Iscrizioni: artenne_artenne@gmail.com www.artenne.it

La mostra è a cura delle Associazioni Artenne e Forme in Bilico, in collaborazione con Città di Torino e Opera Barolo, in partenariato con CPD - Consulta per le Persone con Difficoltà.Si ringraziano: associazione Arteco, Circoscrizioni 5 e 8, Cooperative Sociali Chronos, La Testarda, Stranaidea, Valdocco, Cooperativa Integrazione Biellese, Anffas di Biella e di Vercelli, Consorzio Monviso Solidale, Fondazione Fitzcarraldo e Velesp-art.