"Cinema bene culturale di tutti": presentato oggi al TFF il "Manifesto per l'accessibilità"

Sarà presentato questa mattina al Torino Film Festival il "Manifesto per l'accessibilità e la fruizione in autonomia del patrimonio culturale cinematografico". Una tappa fondamentale per diffondere una nuova coscienza e un approccio innovativo nelle buone pratiche per l’inclusione culturale.

All'evento saranno presenti Daniela Trunfio, presidente di +Cultura Accessibile, e Stefano Pierpaoli, coordinatore nazionale di Cinemanchìo.