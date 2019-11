Regione, in aula si è iniziato a discutere dell'assestamento di bilancio

Si sono aperti due giorni densi di impegni per il Consiglio Regionale del Piemonte, riunito oggi per analizzare il Disegno di legge “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie” illustrato a Palazzo Lascaris dal Consigliere Andrea Cane.

“Nella seduta del 21 novembre la Prima Commissione consiliare ha licenziato a maggioranza - ha dettagliato Andrea Cane, rappresentante della Lega nella Commissione che si occupa di Programmazione, bilancio e patrimonio - il Disegno di Legge n. 42 riguardante l’assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e lo ha rimesso all’Aula consiliare per il proseguimento dell’iter legislativo”.

Questo Disegno di Legge ha la finalità di aggiornare le previsioni di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2019 e variare lo stato di previsione delle entrate e della spesa per la parte relativa agli anni finanziari 2020 e 2021.

“Tra gli elementi più innovativi della manovra - ha segnalato all’Aula il Consigliere canavesano Cane – più che mai attuali dopo gli accadimenti dei giorni passati, 2 milioni di euro destinati alle spese per gli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale, 1,5 milioni di euro di contributi per gli interventi conseguenti all’attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di comuni, 1.181.451 di euro di risorse regionali per la co-partecipazione al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, oltre 870mila euro, destinati al fondo regionale per il risarcimento dei danni arrecati dalla Fauna Selvatica alle produzioni agricole, 600mila euro trasferiti alle provincie per il piano annuale degli interventi in campo e altrettanti di contributi regionali alle associazioni pro loco”.