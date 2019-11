A Torino da venerdì tornano i mercatini di Natale

Torino torna ad animarsi con i mercatini di Natale. Da venerdì saranno aperti i tradizionali chalets in piazza Solferino, piazza Santa Rita e al Cortile del Maglio in Borgo Dora. Il mercatino di piazza Castello, invece, prenderà il via sabato. Un'iniziativa che si inserisce nel calendario di "Natale Magico".

In piazza Castello ci saranno espositori del territorio, ma anche provenienti da Germania, Finlandia e Svizzera. Le ex fucine dell’Arsenale ospiteranno gli artigiani, con presepi, composizioni artistiche, sculture in argilla, oggetti per la casa in ceramica, vetro e legno, ricami su stoffa, manufatti in cera,... Sempre qua sono previste lezioni di yoga, aperitivi natalizi e cori.