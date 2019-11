Chiusura delle poste di Corso Casale, i sindacati dei pensionati in protesta

Dopo Circoscrizione 7 e residenti, autori di una raccolta firme, anche i sindacati hanno deciso di protestare contro la paventata chiusura (entro fine anno, ndr) dell'ufficio postale di Corso Casale 196 , nel quartiere Madonna del Pilone. I pensionati di Cgil, Cisl e Uil si sono dati appuntamento questa mattina per dire no a una decisione che “ creerebbe gravi problemi ai cittadini residenti nell'area ”.

Secondo i manifestanti, i maggiori disagi ricadrebbero proprio sulla popolazione più anziana: “Per chi ha qualche anno in più – ha dichiarato il coordinatore dei pensionati FNP/CISL Torino Nord Mario Cerato – spostarsi di diverse centinaia di metri può essere molto difficoltoso: l'azienda dovrebbe ragionare non solo in base a presupposti economici ma anche sociali; a tal proposito abbiamo chiesto un incontro alla Sindaca Appendino”.