Fridays For Future venerdì in piazza contro il Black Friday: "Non comprate, no al consumismo eccessivo"

Fridays For Future Torino scende in piazza venerdì nel capoluogo piemontese anche contro il Black Friday. Il 29 novembre è previsto il quarto sciopero del clima.

L'appuntamento è fissato alle 9.30, con tre diversi cortei che partiranno da piazza Bernini, piazza De Amicis e Campus Einaudi. Tutti quanti confluiranno poi in piazza Castello , dove si fermeranno per tutto il pomeriggio.

"Abbiamo scelto la data del 29 novembre - spiegano i "gretini - per due motivi. Innanzitutto cade esattamente ad una settimana dalla conferenza ONU sui cambiamenti climatici che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid". "Il nostro intento a livello globale - continuano gli attivisti per l'ambiente - è quello di mettere pressione ai leader politici che si incontreranno in Spagna affinché prendano misure immediate ed efficaci per contrastare la crisi climatica, dopo il sostanziale fallimento degli accordi di Kyoto e di Parigi".