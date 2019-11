Blitz antidroga al quartiere Santa Rita, sequestrata marijuana per oltre 140 mila euro

Gli agenti del commissariato San Secondo hanno arrestato un italiano di 32 anni, incensurato, per detenzione di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato per un controllo e all'interno del suo zaino i poliziotti hanno trovato un barattolo con alcuni grammi di hashish. Nella successiva perquisizione in un alloggio di corso Sebastopoli, i poliziotti hanno rinvenuto nella doccia 14 chili di marijuana, contenuta in due buste di grosse dimensioni, per un valore al dettaglio di oltre 140 mila euro. Dentro un armadio posizionato in balcone gli agenti hanno trovato cinque lampade e un sistema di areazione per la coltivazione delle piante di marijuana. Infine, sono stati sequestrati altri involucri di droga riposti in frigo, pellicola e buste di plastica per il confezionamento delle dosi, 5 lampade e un sistema di areazione per la crescita delle piante di marijuana.