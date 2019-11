Gondole ed elefanti nel capoluogo sabaudo: da Vol.To la mostra per vedere Torino con altri occhi

Pachidermi che passeggiano ai Murazzi, piazza San Carlo trasformata in una spiaggia, barche ferme in porto nel fiume Po, “toret” da cui sgorga vino, un campo da golf in via Palazzo di Città. Sono le immagini della mostra “Fantastica Torino” dell’artista Mario Di Lorenzo, allestita nella sede di Vol.To (via Giolitti 21) fino al 6 dicembre.

Inaugurata questa mattina, l’esposizione,a cura di Fortunato D’Amico, è frutto di un creativo riutilizzo di alcuni scatti torinesi ripescati in archivio e miscelati con altre foto provenienti da diverse parti del mondo. Suggestioni forti, tra colori e accostamenti inconsueti, che rendono Torino un mondo, appunto, fantastico, quasi fiabesco, onirico.

L’intento è di richiamare l’attenzione di tutti i curiosi invitando la cittadinanza a visitare la sede di Vol.To, in un contesto che esula completamente dal volontariato.

“Abbiamo iniziato – spiega Paolo Miglietta – un percorso di conoscenza e avvicinamento sempre più stretto con la realtà al di fuori del Centro. Un’apertura verso l’esterno simboleggiata, in questo caso, dalla fusione perfetta tra due diversi piani che applica Mario nella sua opera. Anche il volontariato si basa sull’unione di due realtà molto diverse tra loro – il donatore e il ricevente –, e questo fatto genera sempre una grande sorpresa, un piacevole stupore”.

“Oggi più che mai abbiamo bisogno di consenso – continua – e il mondo che ci circonda normalmente non conosce a fondo il volontariato. Ma se venisse contagiato dall’entusiasmo che anima le associazioni a noi legate, sono certo che inizierebbe a sostenerle, creando un vero circolo virtuoso”.

“Fantastica Torino” è visitabile lunedì e sabato dalle 9 alle 18; da martedì a venerdì dalle 9 alle 23.