Il Cooking Tour ci invita domani in un viaggio verso la scoperta della cultura slovacca

Domani, 28 Novembre, torna un altro imperdibile appuntamento del Cooking Tour: la Slovacchia.

Tendenzialmente nata da una cucina povera a causa delle rigide temperature, a base di formaggio, grano e patate. Dalla caccia e dalla pesca sono stati create delle pietanze gustose, come l'arrosto d'anatra e d'oca o la carne selvaggina, per non dimenticare la trota, il luccio e la carpa.

Domani, questi e altri piatti caratteristici della tradizione slovacca saranno preparati dal cuoco inviato dall'Ambasciata di Roma che sarà ospite all'evento. L'Ambasciata ha collaborato con l'organizzazione della serata.

Oltre alla buona compagnia e al buon cibo, sarà ospite al Cooking Tour anche la celebre Barbara Somogyiova, cantante lirica slovacca diplomata al Conservatorio di Torino.

Appuntamento a domani, alle ore 19:30 presso il Cooking Factory in via Gerolamo Savonarola, 2M con prenotazione obbligatoria.