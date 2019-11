Campionato di Battuta al Coltello di Trinità: ecco tutte le interviste ai protagonisti

Lo scorso 24 novembre e per una intera settimana si è aperta la settima edizione del prestigioso Campionato di Battuta al Coltello di Trinità, in provincia di Cuneo.



I macellai presenti sono giunti da varie regioni d’Italia sfidandosi in “duelli” appassionati in cui sono state create prelibate proposte di battuta di Fassone di Razza Piemontese. Presente all'evento la giornalista e conduttrice Renata Cantamessa, in arte “Fata Zucchina”, che ha realizzato 15 interviste live ai prestigiosi protagonisti.

Queste le #StoriediCarne dei macellai in gara al 7° Campionato di Battuta al Coltello di Trinità.

TORINO

CUNEO

BOLOGNA

VARESE

GENOVA

GENOVA

ROMA

VERCELLI

RIMINI

COMO

PALERMO

COMO

GENOVA

TORINO

TORINO