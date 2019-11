Mercoledì Veg: oggi prepariamo le deliziose "Mele rosse caramellate"

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia e la proposta di questa settimana è "Mele rosse caramellate". Alzi la mano chi non ha sognato di assaggiarle almeno una volta nella vita. Le mele rosse caramellate sono un golosissimo dolce che è tanto scenografico quanto semplice da preparare.

MELE ROSSE CARAMELLATE

Ingredienti per 4 persone:

• 4 Mele Rosse Cuneo IGP di varietà Gala

• 200 g di zucchero semolato

• 90 g di acqua

• Miele millefiori

• Colorante alimentare

Preparazione

Lavate le mele e asciugatele con cura. Eliminate il picciolo e infilzatele con degli stecchi di legno, che fungeranno da “manici” una volta che le mele saranno pronte per l’assaggio.

In una casseruola con i bordi piuttosto alti unite lo zucchero, l’acqua e il miele millefiori. Portate a ebollizione finché il composto avrà raggiunto la temperatura di 100°.

A questo punto unite il colorante alimentare, regolandovi in base alla colorazione che preferite.

Quando lo sciroppo avrà raggiunto la temperatura di 150°, immergete le mele una per volta e fatele roteare molto velocemente facendo in modo che lo zucchero aderisca in tutti i punti

A questo punto trasferite le mele su un foglio di carta forno e lasciate raffreddare le mele prima di servire.