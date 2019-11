La Commissione Trasporti della Camera domani visiterà il Centro Rai di Torino

“Domani la Commissione IX Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera visiterà il Centro di Produzione e il Centro Ricerche Rai di Torino, importanti eccellenze a livello nazionale anche nel settore delle Tlc”. Lo annuncia Elena Maccanti, deputato torinese della Lega e capogruppo in Commissione Trasporti e Tlc, che ha promosso il sopralluogo. La visita è in programma per le ore 11.

“La delegazione - prosegue Maccanti - sarà guidata dal presidente della Commissione Alessandro Morelli. Siamo convinti che in ambito audiovisivo ci siano buone possibilità che la televisione pubblica possa raggiungere obiettivi che la rendano competitiva. Per questo è necessario credere, investire e soprattutto trovare le risorse per mantenere i livelli di eccellenza che stiamo raggiungendo in poco tempo".

"Sarà la prima di una serie di visite che toccherà tutti i centri di produzione in Italia e sono orgogliosa che su mia richiesta e viste le particolari peculiarità si parta proprio da Torino”.