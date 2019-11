Sarno (Pd): "Sull'assestamento di Bilancio votiamo contro le scelte delle giunta Cirio"

“Nonostante il nostro Gruppo abbia dato una mano alla Giunta a commettere meno errori e abbia ottenuto alcuni risultati importanti, tra i quali i fondi per le borse di studio l’Edisu, le risorse per il dissesto idrogeologico, l’anticipo dei soldi provenienti dalla ricapitalizzazione di Finpiemonte sul 2020 con importanti ricadute per il sistema delle imprese, votiamo convintamente contro questo assestamento di Bilancio, perché contiene già alcune indicazioni di scelte che la Giunta di centrodestra concretizzerà nel prossimo Bilancio 2020, decisioni che penalizzeranno il Piemonte”: così dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno, intervenendo in Aula durante la discussione sull’assestamento del Bilancio regionale.

"Alcune linee del programma Cirio saranno deleterie per i piemontesi: la nuova legge sugli affidi dei minori, la modifica dei criteri di assegnazione delle borse di studio universitarie, la nuova legge sul gioco d'azzardo e la così detta riorganizzazione del sistema degli ospedali unici. Saranno tutte norme che escluderanno i piemontesi e che negheranno il loro mantra: si passerà da "prima I piemontesi" a "prima una parte dei piemontesi".

"Chi sa correre sarà aiutato a correre chi fa più fatica ne farà di più, rischiando di rimanere più indietro", conclude il consigliere dem.