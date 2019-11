Due nuovi Postamat a Montaldo Torinese e a San Colombano Belmonte

Poste Italiane ha installato due sportelli automatici ATM Postamat a Montaldo Troinese, in via del Castello, 5, dove risiedono circa 720 abitanti, e a San Colombano Belmonte in via Villa, 17 (350 abitanti). Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, i Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay e il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.