La biblioteca civica Alberto Geisser inserita nel programma del Pon Metro

La biblioteca civica Alberto Geisser è stata inserita nel programma del PON METRO (Programma Operativo Nazionale (PON) “Città Metropolitane 2014 – 2020” adottato dalla Commissione Europea per promuovere azioni di sviluppo urbano sostenibile, che coinvolge oltre a Torino altre città italiane come Genova, Milano, Bologna) e in particolare nell'asse legato all’efficientamento degli edifici, come progetto pilota.

L’Alberto Geisser richiedeva da tempo una ristrutturazione finalizzata al rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica e delle altre opere necessarie a favorire una riduzione dei consumi e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli interventi permetteranno di restituire al pubblico un edificio rinnovato negli allestimenti interni e negli impianti. Il lavoro consentirà di valorizzare la localizzazione strategica del sito rispetto ai contesti ambientale e sociale oltre a migliorare la vivibilità degli spazi, permettendo infine di poter fruire di una biblioteca interamente rinnovata e adeguata alle esigenze del quartiere, sia in termini di spazi, sia di allestimenti e servizi.

La portata e le caratteristiche delle azioni, che comprendono anche le procedure di affidamento lavori e i collaudi, rendono necessaria una sospensione dei servizi e una chiusura dell'edificio a partire dal 7 gennaio prossimo.

La riapertura della biblioteca, considerati i vincoli sulle tempistiche imposti dai progetti PON, è calendarizzata per febbraio 2022.

Fino al 29 febbraio 2020, data di conclusione dei lavori di disallestimento della Biblioteca per consentire l'avvio del cantiere, sarà possibile restituire i libri nei seguenti orari: martedì dalle 17 alle 19 e giovedì dalle 10.30 alle 13.30.

Nel periodo di sospensione delle attività verrà organizzato un servizio sostitutivo svolto dal Bibliobus, con almeno una sosta alla settimana.

Inoltre, la collaborazione in corso con la Fondazione Paidea, consentirà la prosecuzione delle attività del progetto ‘Libri per tutti’ anche con attività per bambini e famiglie nel Centro Paideia di via Moncalvo 1.