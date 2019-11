Bomba in via Nizza: domenica le operazioni di disinnesco, interessate 60mila persone

Partiranno alle 7 del mattino e proseguiranno fino al primo pomeriggio le operazioni di disinnesco della bomba inglese rinvenuta in un cantiere di via Nizza, contenente 65 chilogrammi di esplosivo. Una giornata intensa, per la città, visto che nell'arco della stessa sono previsti eventi come la manifestazione benefica dei babbi Natale al Regina Margherita, Pompieropoli, la partita della Juventus e l'accensione dell'albero Natale in piazza San Carlo.